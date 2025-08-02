В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство под воздействием наркотиков

В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство под воздействием наркотиков.

В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство под воздействием наркотиков.

Об этом Report сообщили в МВД.

Водитель автомобиля марки Lada Фариз Исмаилов был задержан сотрудниками дорожной полиции за систематические нарушения правил дорожного движения, что создавало угрозу для других участников движения.

В ходе медицинского освидетельствования также было установлено, что Исмаилов находится под воздействием наркотиков.

В отношении него был составлен административный протокол на основании соответствующих статей Кодекса об административных проступках. Суд лишил нарушителя водительских прав сроком на 2 года и принял меру пресечения в виде ареста на 60 дней.