Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Вулкан Ключевской на Камчатке (Россия) выбросил пепел на высоту 9 км.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Напомним, что произошедшее на Камчатке 30 июля мощное землетрясение магнитудой 8,7 спровоцировало на вулкане выброс пепла 31 июля.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.