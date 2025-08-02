Европа в июле более чем на треть увеличила импорт СПГ

Европа в июле более чем на треть увеличила импорт СПГ

Европа в июле сбавила рекордные темпы импорта сжиженного природного газа (СПГ), но показатели закупок все равно остаются достаточно высокими и за год выросли более чем на треть.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE)

Согласно информации, по итогам июня потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,3 млрд куб. м, оказавшись на 8% ниже, чем в июне, и на 37% больше к июлю 2024 года.

Всего по итогам января - июля поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 83 млрд куб. м - на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.