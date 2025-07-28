Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы

Лесные пожары, бушующие в Турции уже несколько недель, в воскресенье угрожали четвертому по величине городу страны, вынудив более 3500 человек покинуть свои дома.

Лесные пожары, бушующие в Турции уже несколько недель, в воскресенье угрожали четвертому по величине городу страны, вынудив более 3500 человек покинуть свои дома.

Как сообщает Report со ссылкой на AP, ночные пожары в лесистых горах, окружающих Бурсу на северо-западе Турции, быстро распространились.

Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил журналистам поздно вечером в воскресенье, что 3 515 человек были благополучно эвакуированы из сел к северо-востоку от Бурсы. Ранее были полностью эвакуированы села Якуплар (300 жителей) и Чакмак (200 жителей). Сегодня стало известно о решении эвакуировать жителей еще четырех населенных пунктов - Чаталсёгют, Чамоглу, Илыджаксу и Дутлуджа.

Мэр Бурсы Мустафа Бозбей сообщил, что один пожарный скончался от сердечного приступа при исполнении служебных обязанностей, добавив, что пламя охватило 3000 гектаров вокруг города.



