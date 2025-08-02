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В Баку состоялся очередной тренинг для маршалов Формулы-1

В Баку состоялся очередной тренинг для маршалов Формулы-1 В Баку состоялся очередной тренинг для маршалов Формулы-1
Индивидуальные
2 августа 2025 г. 11:27
В Баку состоялся очередной тренинг для маршалов Формулы-1

В преддверии этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана организаторы провели очередные тренинги для трековых маршалов – ключевых фигур в обеспечении безопасности гоночного уикенда.

Как сообщает Report, тренировочные мероприятия развернулись на территории Парка Европейских игр.

Программа обучения была разделена на две взаимодополняющие части - теоретическая и практическая.

В практической части подготовки участники прошли интенсивные тренировки в условиях максимально приближенных к реальным.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет с 19 по 21 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Formula 1”: Bakıda keçiriləcək yarışa hazırlıq məqsədi ilə marşallar üçün təlim keçirilib

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