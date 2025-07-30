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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8 Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского (РФ - ред.), где оно ощущалось с силой порядка 6 баллов.
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30 июля 2025 г. 04:09
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8

Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 8 в 150 км от Петропавловска-Камчатского (РФ - ред.), где оно ощущалось с силой порядка 6 баллов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно опубликованной информации, эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км. Магнитуда события составила 7,1 балла. В Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, землетрясение ощущалось с силой 6 баллов. Позже ГУ МЧС России по Камчатскому краю привели оценку в 7-8 баллов.

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