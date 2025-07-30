В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, магнитуда землетрясения составила 8.

Ранее сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Эпицентр толчка находился в 149 километрах к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км.