Пакистан принял на вооружение новейшие ударные вертолеты Z-10ME

Пакистан принял на вооружение новейшие ударные вертолеты Z-10ME

Пакистан принял на вооружение новейший ударный вертолет Z-10ME, импортированный из Китая.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, в мероприятии принял участие начальник штаба армии Пакистана (COAS) Асим Мунир.

“Эта современная всепогодная платформа способна наносить точные удары днем и ночью. Оснащенный передовыми радиолокационными системами и передовыми комплексами радиоэлектронной борьбы, Z-10ME значительно расширяет возможности армии по борьбе с различными воздушными и наземными угрозами", - сообщили в Межведомственной службе по связям с общественностью (ISPR).

Вертолеты Z-10ME значительно усовершенствованы по сравнению с предыдущими версиями. Они оснащены новыми двигателями WZ-9G мощностью 1 600 лошадиных сил. Вертолеты могут быть вооружены 16 противотанковыми или ракетами "воздух-воздух", блоками 70-мм ракет и 23-мм пушкой. Максимальная грузоподъемность составляет 1 540 кг.