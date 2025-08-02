О нас

Пакистан принял на вооружение новейшие ударные вертолеты Z-10ME

Пакистан принял на вооружение новейшие ударные вертолеты Z-10ME Пакистан принял на вооружение новейшие ударные вертолеты Z-10ME
Другие страны
2 августа 2025 г. 10:44
Пакистан принял на вооружение новейшие ударные вертолеты Z-10ME

Пакистан принял на вооружение новейший ударный вертолет Z-10ME, импортированный из Китая.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, в мероприятии принял участие начальник штаба армии Пакистана (COAS) Асим Мунир.

“Эта современная всепогодная платформа способна наносить точные удары днем и ночью. Оснащенный передовыми радиолокационными системами и передовыми комплексами радиоэлектронной борьбы, Z-10ME значительно расширяет возможности армии по борьбе с различными воздушными и наземными угрозами", - сообщили в Межведомственной службе по связям с общественностью (ISPR).

Вертолеты Z-10ME значительно усовершенствованы по сравнению с предыдущими версиями. Они оснащены новыми двигателями WZ-9G мощностью 1 600 лошадиных сил. Вертолеты могут быть вооружены 16 противотанковыми или ракетами "воздух-воздух", блоками 70-мм ракет и 23-мм пушкой. Максимальная грузоподъемность составляет 1 540 кг.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
30 июля 2025 г. 13:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
30 июля 2025 г. 06:07
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
28 июля 2025 г. 00:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi