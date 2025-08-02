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Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 1,33 доллара, или 1,82% до 71,37 доллара США.
Энергетика
2 августа 2025 г. 10:39
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 1,33 доллара, или 1,82% до 71,37 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 71,39 доллара США.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на 1,35 доллара, или 1,89%, составив 69,95 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

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