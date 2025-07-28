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При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека

При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека В турецкой провинции Бурса на территории между районами Гюрсу и Кестель произошло смертельное ДТП - водовоз, направлявшийся на тушение лесного пожара из провинции Болу, сорвался в овраг.
В регионе
28 июля 2025 г. 01:42
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека

В турецкой провинции Бурса на территории между районами Гюрсу и Кестель произошло смертельное ДТП - водовоз, направлявшийся на тушение лесного пожара из провинции Болу, сорвался в овраг.

Как сообщает Report ссылкой на Haber Global, в результате трагедии погибли три человека.

По информации, водовоз по неустановленной причине съехал в овраг и несколько метров прокатился вниз. Водитель погиб на месте, двое других находившихся в машине человек были тяжело ранены и госпитализированы, но несмотря на все усилия медиков, оба позже скончались.

Отмечается, что погибшие были одними из многочисленных добровольцев, прибывающих в регион для помощи в тушении пожаров.

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