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Дан старт поставкам азербайджанского газа в Сирию через Турцию

Дан старт поставкам азербайджанского газа в Сирию через Турцию Начинается транспортировка азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции
Энергетика
2 августа 2025 г. 11:18
Дан старт поставкам азербайджанского газа в Сирию через Турцию

В Турции состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

Как сообщает корреспондент Report, церемония состоялась в селе Явузлу провинции Килис с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, руководителя Катарского фонда развития Фахада Хамада Хассана Аль-Сулаити и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира.

После выступлений министров официальные лица символически повернули клапан газопровода, установленного на сцене, и тем самым официально дали старт экспорту азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

Отметим, что согласно недавно подписанному документу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и правительством Сирии, все технические приготовления для транспортировки природного газа завершены. На первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. В результате этого процесса предусматривается достижение мощности производства электроэнергии в 1200-1300 мегаватт.

Ввод в эксплуатацию новой энергетической линии считается важным шагом в восстановлении энергетической инфраструктуры Сирии. Так, природный газ, поступающий из Азербайджана, призван внести серьезный вклад в восстановление поврежденной электрической инфраструктуры Сирии, а также в достижение цели Турции стать региональным энергетическим центром.

Напомним, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа в Азербайджан был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирии. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед Аль Башир.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan starts exporting gas to Syria via Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan qazının Türkiyə üzərindən Suriyaya ixracına start verilib

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