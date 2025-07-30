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Цена на азербайджанскую нефть превысила $71

Цена на азербайджанскую нефть превысила $71 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,18 или 1,68% - до $71,51.
Энергетика
30 июля 2025 г. 13:07
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,18 или 1,68% - до $71,51.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,48.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,18 или 1,71% - до $70,25 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Latest price of Azerbaijani oil
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçib

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