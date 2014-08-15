ООН объявила в Ираке чрезвычайную ситуацию третьей степени

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Учитывая сложность и масштабы гуманитарного кризиса в Ираке, в ООН объявили сложившееся положение чрезвычайной ситуацией третьей степени. Это самый высокий уровень гуманитарного кризиса по шкале ООН. Как сообщает Report, об этом заявил глава Миссии ООН по оказанию содействия Ираку Николай Младенов.

По его словам, в Ираке в результате сложившейся ситуации на сегодня насчитывается более 1,5 миллиона перемещенных лиц.

По сообщениям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), положение вынужденных переселенцев на горе Синджар вызывает особою тревогу.



Напомним, что в результате кровавой бойни, учиненной группировкой «Исламское государство» над представителями меньшинств в Ираке, десятки тысяч людей бежали в горы, где оказались в ловушке - без крова, воды и провианта.



Серьезную озабоченность вызывает и ситуация в провинции Дахук на севере Ирака также: в результате захвата территорий «Исламским государством» в район Дахука с начала июня переместилось в общей сложности до 400 000 тысяч человек. В Дахуке Всемирная продовольственная программа (ВПП) установила четыре полевые кухни, где готовят еду для более, чем 100 тысяч человек.

Третья степень присвоена ситуациям лишь еще в трех странах: это Сирия, Южный Судан и Центральноафриканская Республика.