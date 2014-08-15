ООН объявила в Ираке чрезвычайную ситуацию третьей степени

По его словам, в Ираке в результате сложившейся ситуации на сегодня насчитывается более 1,5 миллиона перемещенных лиц.
По сообщениям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), положение вынужденных переселенцев на горе Синджар вызывает особою тревогу.
Напомним, что в результате кровавой бойни, учиненной группировкой «Исламское государство» над представителями меньшинств в Ираке, десятки тысяч людей бежали в горы, где оказались в ловушке - без крова, воды и провианта.
Серьезную озабоченность вызывает и ситуация в провинции Дахук на севере Ирака также: в результате захвата территорий «Исламским государством» в район Дахука с начала июня переместилось в общей сложности до 400 000 тысяч человек. В Дахуке Всемирная продовольственная программа (ВПП) установила четыре полевые кухни, где готовят еду для более, чем 100 тысяч человек.
Третья степень присвоена ситуациям лишь еще в трех странах: это Сирия, Южный Судан и Центральноафриканская Республика.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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