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Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня в Украине

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня в Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер объявили о планах формирования будущих сил по обеспечению прекращения огня в Украине.
Другие страны
10 июля 2025 г. 23:04
Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер объявили о планах формирования будущих сил по обеспечению прекращения огня в Украине.

Как передает Report, их пресс-конференцию в командном центре НАТО в Нортвуде транслировали французские СМИ.

По словам Макрона, численность франко-британского объединенного экспедиционного контингента, призванного стать основой международных сил по обеспечению прекращения огня в Украине, может доходить до 50 тысяч военнослужащих.

"Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они могут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупномасштабной операции", - сказал французский лидер.

По его словам, эти силы также смогут "объединить других европейских партнеров" и быть предоставленными в распоряжение НАТО.

Стармер сообщил, что у этой коалиции есть штаб-квартира в Париже, которая уже функционирует и завершает формирование структур управления по согласованию с Киевом. Через год эта штаб-квартира будет перенесена в Лондон.

Оба лидера сделали эти заявления после того, как совместно провели по видеосвязи совещание стран "коалиции желающих", в котором также участвовал специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог.

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