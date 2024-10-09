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Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Казахстана борьбу с изменением климата в Центральной Азии

Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Казахстана борьбу с изменением климата в Центральной Азии Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с министром экологии и природных ресурсов Казахстана Ерланом Нысанбаевым.
COP29
9 октября 2024 г. 16:28
Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Казахстана борьбу с изменением климата в Центральной Азии

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с коллегой из Казахстана Ерланом Нысанбаевым.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"На сегодняшнем диалоге высокого уровня в Баку председатели COP29 встретились с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан г-ном Ерланом Нысанбаевым и обсудили текущие усилия по борьбе с изменением климата в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

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