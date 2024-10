Мухтар Бабаев обсудил с министром экологии Казахстана борьбу с изменением климата в Центральной Азии

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу с коллегой из Казахстана Ерланом Нысанбаевым.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"На сегодняшнем диалоге высокого уровня в Баку председатели COP29 встретились с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан г-ном Ерланом Нысанбаевым и обсудили текущие усилия по борьбе с изменением климата в Центральной Азии", - говорится в сообщении.