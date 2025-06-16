Азербайджан впервые примет Чемпионат мира по ски-альпинизму в 2027 году

Азербайджан впервые примет Чемпионат мира по ски-альпинизму в 2027 году.

Азербайджан впервые примет Чемпионат мира по ски-альпинизму в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом проинформировала Пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана (ФЗВСА).

На основании обращения ФЗВСА в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) было принято решение о проведении чемпионата мира на территории Азербайджана, в частности — на горнолыжном курорте "Шахдаг". Турнир включён в международный календарь ISMF.

Отмечается, что чемпионат мира по ски-альпинизму пройдёт с 28 февраля по 7 марта 2027 года в туристическом центре "Шахдаг".