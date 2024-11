Климатические активисты провели акцию на COP29

На климатической конференции COP29 прошла очередная акция эко-активистов.

Как сообщает Report, основное требование участников акции заключается в увеличении климатического финансирования до триллионов долларов.

Эко-активисты заявили, что существующего объема инвестиций недостаточно для достижения глобальных климатических целей, таких как ограничение роста температуры до 1,5 градусов Цельсия и переход к углеродно-нейтральной экономике.

Они также подчеркнули необходимость справедливого распределения климатического финансирования, особенно в пользу стран Глобального Юга, которые наиболее уязвимы перед лицом климатических изменений, но зачастую получают недостаточную поддержку.

С лозунгами "Pay up for climate finance", "We need trillions not billions" активисты призвали правительства и частный сектор к более решительным действиям, и подчеркнули, что промедление может привести к необратимым последствиям для всех.

ФОТО: Мухаммед Агаев