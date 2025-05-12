В Риме пройдет конференция, посвященная борьбе Корсики с французским колониализмом

В Риме пройдет тематическая конференция "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: Перспективы для Корсики"

В Риме 13 мая состоится тематическая конференция "Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: Перспективы для Корсики".

Как сообщает Report , мероприятие будет организовано совместно Бакинской инициативной группой (БИГ) и движением Nazione, которое борется за независимость Корсики, страдающей от французского колониализма.

В конференции примут участие руководство и члены движения Nazione, а также представители аналитических центров, действующих в Италии, эксперты по праву деколонизации, а также член Группы поддержки корсиканского народа, действующей в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

В рамках мероприятия будут обсуждаться основные проблемы, с которыми сталкивается корсиканский народ, страдающий от колониальной политики Франции, а также политические, правовые, экономические, социальные, культурные и другие вопросы.

На конференции будут проанализированы признание национальной идентичности и официального статуса корсиканского языка, сохранение культурного наследия, обеспечение права корсиканского народа на самоопределение, перспективы независимости, руководствуясь соответствующими механизмами ООН и других международных организаций.

По итогам мероприятия планируется провести пресс-конференцию.