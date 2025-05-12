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В этом году в Азербайджане пройдет Бакинская неделя климатических действий

В этом году в Азербайджане пройдет Бакинская неделя климатических действий В этом году в Азербайджане пройдет Бакинская неделя климатических действий.
Экология
12 мая 2025 г. 20:23
В этом году в Азербайджане пройдет Бакинская неделя климатических действий

В этом году в Азербайджане пройдет Бакинская неделя климатических действий.

Как сообщает Report, информация о мероприятии, которое пройдет в Баку с 29 сентября по 3 октября, была предоставлена президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и лидером высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

"Азербайджан сохранит лидирующую позицию по проводимым климатическим мероприятиям в регионе и продолжит демонстрировать возможности зеленого перехода. В период председательства Бразилии на COP30 будет осуществляться тесное сотрудничество для достижения общих целей", - сказал М.Бабаев.

В рамках Бакинской недели климатических действий пройдут международная конференция, семинары, круглые столы и культурные мероприятия, на которых соберутся специалисты в области климата, представители государственных учреждений и общественности, а также инвесторы.

В этом году программа включает такие ключевые темы, как энергетический переход, устойчивое сельское хозяйство и управление водными ресурсами, города и строительная среда, наука, технологии и инновации, устойчивое экономическое развитие, МСБ и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il də Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinə ev sahibliyi edəcək

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