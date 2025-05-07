Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса

Словения предлагает устойчивую и эффективную систему поддержки для иностранных компаний, в том числе азербайджанских, рассматривающих возможность открытия офисов, производственных объектов или логистических центров в стране.

Словения предлагает устойчивую и эффективную систему поддержки для иностранных компаний, в том числе азербайджанских, рассматривающих возможность открытия офисов, производственных объектов или логистических центров в стране.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Министерства экономики, туризма и спорта Словении Митя Благанье.

По его словам, координацию работы с инвесторами осуществляет агентство SPIRIT Slovenia, которое выступает в роли единого окна: “Оно оказывает стратегическое и практическое сопровождение на всех этапах - от выбора площадки и установления контактов с местными партнерами до консультаций по юридическим и налоговым вопросам”.

Как сообщил М. Благанье, для инвесторов доступен ряд инструментов, среди которых финансовые стимулы, инфраструктурные преимущества, свободная экономическая зона, упрощенный процесс регистрации, поддержка МСП и стартапов.

“В частности, государство предоставляет субсидии и гранты на инвестиции от 500 тыс. евро в промышленность, сектор стратегических услуг и Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также действуют налоговые льготы, включая снижение корпоративного налога при вложениях в стартапы и при трудоустройстве социально уязвимых групп", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что Словения имеет стратегическое положение на перекрестке торговых маршрутов между Центральной Европой и Балканами: “Особое значение имеет порт Копер - крупнейший североадриатический порт, обеспечивающий кратчайший путь грузов из Азии в Европу. До 2030 года планируется инвестировать 17 млрд евро в развитие транспортной инфраструктуры - железных дорог, автомагистралей и логистических узлов”.

М.Благанье отметил, что порт Копер также является единственной свободной экономической зоной в стране, предлагающей освобождение от таможенных пошлин и упрощенные процедуры внешней торговли.

"Регистрация бизнеса в Словении максимально приближена к стандартам ЕС и частично возможна онлайн. Также доступны различные организационно-правовые формы - от индивидуального предпринимательства до ООО (с минимальным уставным капиталом в 7 500 евро). Иностранные компании могут нанимать местных сотрудников или привлекать зарубежных специалистов в соответствии с трудовым и миграционным законодательством", - добавил генеральный секретарь.

Кроме того, по его словам, SPIRIT Slovenia активно работает с малыми и средними предприятиями, в том числе с иностранными стартапами. Предоставляются обучающие программы, ресурсы для повышения конкурентоспособности, а также содействие в участии в международных выставках и B2B-платформах.

"Таким образом, мы стремимся создать максимально благоприятные условия для устойчивого и долгосрочного присутствия иностранных компаний на словенском рынке", - резюмировал М.Благанье.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.