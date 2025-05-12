Эрдоган провел переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы государства.

Отмечается, что лидеры стран обсудили двусторонние отношения Турции и Украины, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган подчеркнул, что всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимые условия для начала мирных переговоров, и что нельзя упускать открывшееся окно возможностей.

"Президент Эрдоган на встрече отметил, что считает крайне важным возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной, и заявил, что Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе процесса", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский лидер выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Позднее Зеленский сказал, что 15 мая будет ждать Путина в Турции.