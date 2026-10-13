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    В Баку арестован подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 15:40
    В Баку арестован подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы

    В Гарадагском районе Баку арестован мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

    Правоохранители расследовали факт поджога 12 октября в Гарадагском районе автомобиля марки "Kia", принадлежащего директору одной из местных школ.

    В ходе мероприятий по обвинению в поджоге автомобиля арестован ранее судимый Фуад Ибрагимов.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Qaradağda məktəb direktorunun avtomobilini yandırmaqda təqsirləndirilən şəxs həbs edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

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