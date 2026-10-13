В Баку арестован подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы

В Гарадагском районе Баку арестован мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители расследовали факт поджога 12 октября в Гарадагском районе автомобиля марки "Kia", принадлежащего директору одной из местных школ.

В ходе мероприятий по обвинению в поджоге автомобиля арестован ранее судимый Фуад Ибрагимов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.