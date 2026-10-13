В Баку арестован подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы
Происшествия
- 13 октября, 2026
- 15:40
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В Гарадагском районе Баку арестован мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.
Правоохранители расследовали факт поджога 12 октября в Гарадагском районе автомобиля марки "Kia", принадлежащего директору одной из местных школ.
В ходе мероприятий по обвинению в поджоге автомобиля арестован ранее судимый Фуад Ибрагимов.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.
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