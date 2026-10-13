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    Баку примет туристический саммит с участием специалистов из шести стран Азии

    Туризм
    • 13 октября, 2026
    • 15:25
    Баку примет туристический саммит с участием специалистов из шести стран Азии

    Баку 29 октября примет туристический саммит PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026 с участием 50 отраслевых специалистов из шести стран Азии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, мероприятие совместно организуют Бюро по туризму Азербайджана и Тихоокеанская азиатская туристская ассоциация (PATA).

    В рамках саммита пройдут встречи представителей компаний, работающих на азиатских туристических рынках, с участниками туристической индустрии Азербайджана.

    Мероприятие направлено на расширение связей между Азербайджаном и ключевыми туристическими рынками Азии, а также на презентацию возможностей страны международным специалистам в сфере путешествий.

    В B2B-встречах с местными туристическими компаниями примут участие 50 профессионалов из Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Японии и Южной Кореи. Стороны обсудят возможности сотрудничества и установление новых деловых контактов.

    Программа также предусматривает ознакомительную поездку, которая состоится 24-30 октября. Участники посетят Баку, Шамахы, Габалу, Шеки и Гах.

    Кроме того, на обсуждение будет вынесена возможность включения Азербайджана вместе с соседними странами в многострановые туристические маршруты по Кавказу.

    Туризм в Азербайджане
    Azərbaycan turizmlə bağlı tədbirə ev sahibliyi edəcək
    Baku to host tourism summit later this month
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