Баку примет туристический саммит с участием специалистов из шести стран Азии

Баку 29 октября примет туристический саммит PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026 с участием 50 отраслевых специалистов из шести стран Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, мероприятие совместно организуют Бюро по туризму Азербайджана и Тихоокеанская азиатская туристская ассоциация (PATA).

В рамках саммита пройдут встречи представителей компаний, работающих на азиатских туристических рынках, с участниками туристической индустрии Азербайджана.

Мероприятие направлено на расширение связей между Азербайджаном и ключевыми туристическими рынками Азии, а также на презентацию возможностей страны международным специалистам в сфере путешествий.

В B2B-встречах с местными туристическими компаниями примут участие 50 профессионалов из Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Японии и Южной Кореи. Стороны обсудят возможности сотрудничества и установление новых деловых контактов.

Программа также предусматривает ознакомительную поездку, которая состоится 24-30 октября. Участники посетят Баку, Шамахы, Габалу, Шеки и Гах.

Кроме того, на обсуждение будет вынесена возможность включения Азербайджана вместе с соседними странами в многострановые туристические маршруты по Кавказу.