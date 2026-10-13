Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Азербайджане готовят изменения в законодательство о криптоактивах

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 15:38
    В Азербайджане готовят изменения в законодательство о криптоактивах

    В Азербайджане работа над методологией по криптоактивам близится к завершению, документ находится на финальной стадии согласования с профильными госорганами.

    Об этом Report заявил член Ассоциации банков Азербайджана и член правления Ассоциации финтеха Азербайджана (AzFina) Расим Хаммадов.

    По его словам, после получения отзывов и предложений от госорганов документ будет направлен в Милли Меджлис по представлению Центрального банка.

    "Думаю, этот процесс займет еще один-два месяца. Полагаю, до конца текущего года документ будет вынесен на обсуждение в парламенте", - отметил он.

    Хаммадов подчеркнул, что по новым правилам уже выдвинуто поправок, комментариев и предложений, связанных с изменениями в действующие правила и законодательство.

    "Сейчас предложения находятся в процессе согласования. Работу над изменениями и предложениями к законодательству, полагаю, завершим до ноября и представим Центральному банку", - сказал он.

    Хаммадов отметил, что при подготовке предложений учитываются три основных направления: различия между внешними рынками и рынком Азербайджана, изменения, произошедшие за два года применения закона, вступившего в силу в 2024 году, а также соответствие новой стратегии Центрального банка на 2027-2030 годы.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Криптоактивы
    Azərbaycanda kriptoaktivlər sahəsində qanunvericiliyə dəyişikliklər gözlənilir
    Azerbaijan preparing amendments to legislation on crypto assets
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей