В Азербайджане готовят изменения в законодательство о криптоактивах

В Азербайджане работа над методологией по криптоактивам близится к завершению, документ находится на финальной стадии согласования с профильными госорганами.

Об этом Report заявил член Ассоциации банков Азербайджана и член правления Ассоциации финтеха Азербайджана (AzFina) Расим Хаммадов.

По его словам, после получения отзывов и предложений от госорганов документ будет направлен в Милли Меджлис по представлению Центрального банка.

"Думаю, этот процесс займет еще один-два месяца. Полагаю, до конца текущего года документ будет вынесен на обсуждение в парламенте", - отметил он.

Хаммадов подчеркнул, что по новым правилам уже выдвинуто поправок, комментариев и предложений, связанных с изменениями в действующие правила и законодательство.

"Сейчас предложения находятся в процессе согласования. Работу над изменениями и предложениями к законодательству, полагаю, завершим до ноября и представим Центральному банку", - сказал он.

Хаммадов отметил, что при подготовке предложений учитываются три основных направления: различия между внешними рынками и рынком Азербайджана, изменения, произошедшие за два года применения закона, вступившего в силу в 2024 году, а также соответствие новой стратегии Центрального банка на 2027-2030 годы.