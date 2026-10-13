Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Лаоса в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

13 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом в расширенном составе.

Как сообщает Report, выступая на встрече, президент Ильхам Алиев сказал:

-Еще раз добро пожаловать, господин Президент. Я очень рад, что Вы приняли мое приглашение и посещаете Азербайджан.

Уверен, что этот визит укрепит наши двусторонние связи и откроет новые возможности для сотрудничества.

Только что состоялась встреча в формате "один на один", в ходе которой мы обстоятельно обсудили повестку дня наших двусторонних отношений, включая политическую и экономическую сферы, а также области, представляющие взаимный интерес. А теперь мы продолжим переговоры с участием делегаций.

Думаю, что лучшим итогом Вашего визита станет дальнейшее укрепление наших политических связей. Мы - хорошие друзья и активно сотрудничаем на международной арене. И мы, безусловно, хотим видеть более активное развитие в экономической области.

Я ознакомился с некоторыми цифрами - правда, объемы пока мизерные, но потенциал огромен. Думаю, Ваш визит придаст импульс экономическому сотрудничеству между нашими странами. Кроме того, как я уже сказал во время нашей встречи один на один, мы готовы рассмотреть практические инвестиционные проекты в Вашей стране.

И думаю, что деловые круги обеих сторон изучат эту возможность. Также, как мы уже обсуждали, у Вас запланированы встречи с руководителями нашего парламента и правительства, в ходе которых обсуждения будут продолжены.

В целом мы очень довольны уровнем политических отношений. Мы встречались несколько раз на различных международных мероприятиях, но это первый государственный визит Президента Лаоса в Азербайджан, и он, безусловно, имеет особый статус. Также выражаю Вам признательность за участие в саммите СВМДА. При единодушной поддержке всех стран Азербайджан был избран председателем СВМДА и на протяжении последних двух лет стремился внести свой вклад в развитие этой организации.

Саммит в Баку с участием глав государств и правительств, а также других официальных лиц, несомненно, укрепит безопасность и сотрудничество в Азии. Считаю, что в целом наша внешняя политика в отношении Азии носит весьма динамичный и ориентированный на результат характер. Желаю Вам приятного пребывания.

Еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

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Выступивший затем президент Тхонглун Сисулит сказал:

-Для меня большая честь и гордость возглавлять высокопоставленную делегацию Лаоса, прибывшую с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Этот визит проходит по любезному приглашению Его превосходительства Президента Ильхама Алиева.

У меня сохранились самые теплые воспоминания о нашей встрече с Вашим превосходительством на саммите БРИКС+ в Казани в октябре 2024 года, а также о наших искренних беседах в рамках различных международных форумов. Я хотел бы выразить глубокую благодарность дружественному азербайджанскому народу и лично Вашему превосходительству за лидерство, а также за теплый и радушный прием, оказанный мне и моей делегации с первых минут пребывания в прекрасном городе Баку.

Учитывая, что в последний раз я посещал Баку и Азербайджан более сорока лет назад – в 1982 году, и будучи человеком, постоянно наблюдающим за вектором развития Вашей страны, я глубоко впечатлен тем, что сегодня могу своими глазами увидеть ее стремительный рост и масштабную трансформацию.

Это мой первый официальный визит в Азербайджан в качестве Президента Лаоса. Данный визит стал первым визитом на уровне главы государства с момента установления дипломатических отношений между нашими странами в 1995 году и представляет собой историческую веху. Эта историческая веха укрепляет, расширяет и выводит на новый уровень наши традиционные узы дружбы и сотрудничества, знаменуя их вступление в эпоху более тесного и продуктивного партнерства.

11:29

13 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом в расширенном формате.

Об этом сообщает корреспондент Report.