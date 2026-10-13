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    В Германии из-за пожара в жилом доме три человека погибли, пятеро ранены

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 15:52
    В Германии из-за пожара в жилом доме три человека погибли, пятеро ранены

    В германском городе Бохуме в результате пожара в жилом доме погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают германские медиа.

    "По прибытии работников экстренных служб огонь уже сильно распространился. Из дома валил густой дым, и пять человек звали на помощь из окон. Они были в ужасе", - сказал представитель экстренных служб.

    Спасательные и противопожарные работы продолжались несколько часов.

    Сами пожарные не смогли войти в квартиры, потому что лестничная клетка сгорела. Они спасли двух пострадавших, используя поворотную лестницу, и еще двух - с помощью переносных лестниц. Один человек спрыгнул с горящего здания на спасательный матрас. Спасатели обнаружили тела трех погибших взрослых в одной из квартир.

    Пожар (возгорание) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Three killed, five injured in residential building fire in Germany
    MiniBoss
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