Неизвестные бросили камень в окно школы в Бина, пострадали двое детей
Происшествия
- 13 октября, 2026
- 16:06
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Два школьника пострадали в результате инцидента в школе №136 в бакинском поселке Бина. По предварительным данным, неизвестные бросили камень в окно здания, подозреваемые задержаны.
Как сообщает Report, об этом сообщили в TƏBİB.
На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали помощь двум пострадавшим школьникам на месте.
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