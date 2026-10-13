Неизвестные бросили камень в окно школы в Бина, пострадали двое детей

Два школьника пострадали в результате инцидента в школе №136 в бакинском поселке Бина. По предварительным данным, неизвестные бросили камень в окно здания, подозреваемые задержаны.

Как сообщает Report, об этом сообщили в TƏBİB.

На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали помощь двум пострадавшим школьникам на месте.