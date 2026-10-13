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    Неизвестные бросили камень в окно школы в Бина, пострадали двое детей

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 16:06
    Неизвестные бросили камень в окно школы в Бина, пострадали двое детей

    Два школьника пострадали в результате инцидента в школе №136 в бакинском поселке Бина. По предварительным данным, неизвестные бросили камень в окно здания, подозреваемые задержаны.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в TƏBİB.

    На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали помощь двум пострадавшим школьникам на месте.

    Общеобразовательные учреждения Азербайджана Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
    136 saylı məktəbdə yaranan insidentdə iki məktəbli xəsarət alıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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