Fitch: Высокая рентабельность капитала стимулирует банки СНГ+ к зарубежным приобретениям

За последние три года банки стран СНГ+ продолжают активно покупать другие финансовые институты, в том числе за рубежом, поскольку ограниченные возможности для роста на внутренних рынках и накопленные благодаря высокой прибыльности финансовые ресурсы стимулируют их выход на новые рынки.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании Fitch Ratings "What Drives M&A Among CIS+ Banks?", подготовленном аналитиком агентства Артемом Бекетовым.

Согласно исследованию, с начала 2024 года банки региона СНГ+, имеющие рейтинги Fitch, заключили 8 сделок по слиянию и поглощению. Среди них - приобретение азербайджанским ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) контрольного пакета акций узбекистанского Davr Bank.

В августе 2026 года ABB, имеющий долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне BB+ со стабильным прогнозом, договорился о покупке 51% акций Davr Bank. По оценке Fitch, активы приобретаемого банка составляют около 12% от общего объема активов ABB.

Fitch отмечает, что в 2022-2025 годах высокую прибыльность банков региона поддерживали быстрый экономический рост и высокие процентные ставки. В Азербайджане средняя рентабельность капитала (ROE) банков за этот период составила 17%. Для сравнения, в Казахстане этот показатель достиг 32%, в Армении - 25%, в Грузии - 24%.

По состоянию на конец первого квартала 2026 года достаточность капитала первого уровня (Tier 1) банковского сектора Азербайджана составляла 14%. В Казахстане этот показатель достигал 21%, в Грузии - 20%, в Армении - 18%.

По словам аналитика Fitch, высокая прибыльность позволила банкам сформировать значительные запасы капитала и ликвидности, которые дают им возможность финансировать приобретение других финансовых институтов как внутри своих стран, так и за рубежом.

При этом, как правило, активы приобретаемого банка не превышают 30% активов покупателя. Поэтому такие сделки оказывают умеренное влияние на консолидированные показатели финансовой устойчивости банков и, как правило, не приводят к изменению их рейтингов.

Напомним, что 23 августа 2026 года в Ташкенте ABB подписал договор о приобретении 51% акций Davr Bank.

10 сентября на Ташкентской республиканской фондовой бирже в рамках шести сделок ABB приобрел 51 млн простых акций узбекистанского банка по цене 32 281,28 сума (2,74 доллара США) за акцию. Общая стоимость пакета составила 1,65 трлн сумов, или около 140 млн долларов США. Исходя из этой цены, весь капитал Davr Bank оценивается примерно в 3,23 трлн сумов (около 280 млн долларов США).

Davr Bank работает в Узбекистане с сентября 2001 года.