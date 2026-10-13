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    Казахстан и Бельгия решили расширить сотрудничество в сфере критических минералов

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 15:40
    Казахстан и Бельгия решили расширить сотрудничество в сфере критических минералов

    Казахстан и Бельгия будут развивать совместные проекты в сфере критически важных минералов.

    Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.

    Перспективы сотрудничества в сфере критически важных минералов обсудили сегодня на казахстанско-бельгийском круглом столе в Астане. Речь шла о реализации промышленных и инновационных проектов, создании перерабатывающих производств. Казахстану необходимо переходить от экспорта сырья к его глубокой переработке и выпуску высокотехнологичной продукции.

    Поэтому главный акцент – на привлечении передовых зарубежных технологий, укреплении научно-исследовательских связей, развитии вторичной переработки промышленных отходов.

    Кроме того, участники встречи обсудили вопросы нормативно-правовой среды, цифровизации процессов недропользования и обеспечения надежных транспортных маршрутов.

    Король Бельгии Филипп заявил о том, что критически важные минералы являются основой современной экономики, создавая "каркас" для технологий, промышленности и безопасности.

    "Мы готовы развивать совместную работу с Казахстаном в таком же духе. Нас глубоко впечатляет стремление Казахстана превратить богатые минеральные ресурсы страны в основу будущей промышленности", - отметил он.

    Король Бельгии Филипп Инновационные технологии Критические минералы Казахстан Бельгия
    Qazaxıstan və Belçika kritik minerallar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək qərarına gəliblər
    Kazakhstan, Belgium to expand cooperation on critical minerals
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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