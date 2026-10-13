Казахстан и Бельгия решили расширить сотрудничество в сфере критических минералов
- 13 октября, 2026
- 15:40
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Казахстан и Бельгия будут развивать совместные проекты в сфере критически важных минералов.
Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.
Перспективы сотрудничества в сфере критически важных минералов обсудили сегодня на казахстанско-бельгийском круглом столе в Астане. Речь шла о реализации промышленных и инновационных проектов, создании перерабатывающих производств. Казахстану необходимо переходить от экспорта сырья к его глубокой переработке и выпуску высокотехнологичной продукции.
Поэтому главный акцент – на привлечении передовых зарубежных технологий, укреплении научно-исследовательских связей, развитии вторичной переработки промышленных отходов.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы нормативно-правовой среды, цифровизации процессов недропользования и обеспечения надежных транспортных маршрутов.
Король Бельгии Филипп заявил о том, что критически важные минералы являются основой современной экономики, создавая "каркас" для технологий, промышленности и безопасности.
"Мы готовы развивать совместную работу с Казахстаном в таком же духе. Нас глубоко впечатляет стремление Казахстана превратить богатые минеральные ресурсы страны в основу будущей промышленности", - отметил он.