В ƏMAS стало возможным получить справку о предыдущих местах работы

В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения создан функционал получения справки о предыдущих местах работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

С помощью нового функционала работники смогут в электронном порядке получить справку, отражающую сведения о расторжении трудовых договоров.

Для получения справки достаточно выбрать соответствующий вид справки в разделе "Получение справок" ƏMAS.

Нововведение делает информацию о предыдущей трудовой деятельности граждан более доступной в электронной среде.