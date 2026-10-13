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    В ƏMAS стало возможным получить справку о предыдущих местах работы

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 15:40
    В ƏMAS стало возможным получить справку о предыдущих местах работы

    В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения создан функционал получения справки о предыдущих местах работы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    С помощью нового функционала работники смогут в электронном порядке получить справку, отражающую сведения о расторжении трудовых договоров.

    Для получения справки достаточно выбрать соответствующий вид справки в разделе "Получение справок" ƏMAS.

    Нововведение делает информацию о предыдущей трудовой деятельности граждан более доступной в электронной среде.

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Занятость населения
    ƏMAS-da əvvəlki iş yerlərinə dair arayış əldə etmək mümkün olub
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