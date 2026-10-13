В ƏMAS стало возможным получить справку о предыдущих местах работы
Внутренняя политика
- 13 октября, 2026
- 15:40
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В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения создан функционал получения справки о предыдущих местах работы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
С помощью нового функционала работники смогут в электронном порядке получить справку, отражающую сведения о расторжении трудовых договоров.
Для получения справки достаточно выбрать соответствующий вид справки в разделе "Получение справок" ƏMAS.
Нововведение делает информацию о предыдущей трудовой деятельности граждан более доступной в электронной среде.
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