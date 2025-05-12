Турция готова стать площадкой для российско-украинских переговоров

20:39 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров.

Как сообщает Report, выступая после заседания правительства, турецкий лидер заявил, что поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной.

Эрдоган также отметил, что Турция будет рада принять у себя мирные переговоры между этими странами: "Последние контакты показывают, что открылось новое окно возможностей для достижения мира. Я надеюсь, что на этот раз представившийся шанс не будет упущен".

Он также отметил, что стороны были очень близки к миру в марте 2022 года, но из-за вмешательства некоторых сил этого не произошло.