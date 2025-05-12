СМИ: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах

Индия и Пакистан рассмотрят возможность отвода войск от границ.

Индия и Пакистан рассмотрят возможность отвода войск от границ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANI после состоявшихся переговоров командующих военными операциями двух стран.

"Обсуждались вопросы, связанные с продолжением выполнения обязательств о том, что обе стороны не должны делать ни единого выстрела или инициировать какие-либо агрессивные и враждебные действия друг против друга. Также было решено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в передовых районах", - приводит агентство заявление индийской армии.

Ранее стало известно, что Дели и Исламабад намерены продолжить переговоры в будущем. Следующая дата переговоров будет объявлена в ближайшее время.