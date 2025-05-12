О нас

СМИ: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах

СМИ: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах Индия и Пакистан рассмотрят возможность отвода войск от границ.
Другие страны
12 мая 2025 г. 20:12
СМИ: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах

Индия и Пакистан рассмотрят возможность отвода войск от границ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANI после состоявшихся переговоров командующих военными операциями двух стран.

"Обсуждались вопросы, связанные с продолжением выполнения обязательств о том, что обе стороны не должны делать ни единого выстрела или инициировать какие-либо агрессивные и враждебные действия друг против друга. Также было решено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в передовых районах", - приводит агентство заявление индийской армии.

Ранее стало известно, что Дели и Исламабад намерены продолжить переговоры в будущем. Следующая дата переговоров будет объявлена в ближайшее время.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi