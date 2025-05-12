Эрдоган: Мы уверенно идем к цели "Турция без терроризма"

Решение РКК о самороспуске и разоружении очень важно для укрепления безопасности Турции.

Решение РКК о самороспуске и разоружении очень важно для укрепления безопасности Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении после заседания правительства.

"Мы уверенно идем к нашей цели "Турция без терроризма", преодолевая препятствия, разрушая предрассудки, срывая козни и интриги. Сегодня мы перешагнули еще один критический рубеж. Мы считаем принятое решение (о самороспуске РКК - ред.) важным для укрепления безопасности Турции, спокойствия нашего региона и вечного братства нашего народа", - сказал турецкий лидер.

По его словам, с устранением терроризма и насилия наступит новый период в истории Турции во всех сферах, прежде всего в укреплении демократического потенциала в политике страны.

"Государство и все соответствующие структуры будут внимательно следить за дальнейшим процессом во избежание препятствий на пути искоренения терроризма в стране", - заключил Эрдоган.