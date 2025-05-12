Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании

Миграционная политика Великобритании ужесточится, чтобы снизить приток иностранцев. Об этом заявил 12 мая премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции.

Миграционная политика Великобритании ужесточится, чтобы снизить приток иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции.

"Позвольте мне прояснить, теперь всё заканчивается. Мы создадим систему миграции, которая будет контролируемой, избирательной и справедливой", - цитирует его канал.

Премьер-министр прокомментировал новую политику Великобритании, касающейся мигрантов, перед публикацией проекта "Белой книги" по миграционной тематике. Он подчеркнул, что количество мигрантов снизится существенно, однако не сообщил об ожидаемых цифрах.

План, опубликованный на сайте правительства Великобритании, под названием "Восстановление контроля над иммиграционной системой" включает новые меры для сокращения миграционных потоков. Sky News считает, что предложенные меры могут сократить поток мигрантов примерно на 98 тыс. человек в год.