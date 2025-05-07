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Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном

Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном Возможности для совместной с Азербайджаном модернизации и автоматизации производственных мощностей, включая промышленный и морской сектора находятся в центре внимания Словении.
Промышленность
7 мая 2025 г. 16:27
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном

Возможности для совместной с Азербайджаном модернизации и автоматизации производственных мощностей, включая промышленный и морской сектора находятся в центре внимания Словении.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Министерства экономики, туризма и спорта Словении Митя Благанье.

Генсек напомнил, что в составе словенской бизнес-делегации, посетившей Баку в апреле 2025 года, были компании, специализирующиеся на внедрении современных технологических решений в промышленности и морском секторе.

"Фокус делегации на этих отраслях отражает стратегический подход к развитию международного сотрудничества в областях, где модернизация, цифровизация и повышение операционной эффективности являются ключевыми факторами конкурентоспособности и устойчивого роста. Стороны выразили готовность развивать партнерства, нацеленные на автоматизацию производств, внедрение интеллектуальных систем и повышение энергетической и логистической эффективности", - заявил он.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Sloveniya Azərbaycanla istehsalın avtomatlaşdırılması perspektivlərini öyrənir

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