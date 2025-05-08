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Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью Девятое заседание межправкомиссии Азербайджан–Латвия перенесено
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 16:48
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью

Девятое заседания азербайджано-латвийской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству планируется провести в Баку осенью текущего года.

Об этом Report сообщил дипломатический источник.

Первоначально заседание МПК планировалось на 12 мая. "По согласованию между сторонами оно перенесено на осень текущего года. Точная дата заседания пока не определена", - сказал источник.

Отметим, что предыдущее, восьмое заседание МПК, прошло в Риге в мае 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının iclasıın vaxtı dəyişdirilib

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