В Баку директора школы уволили за сбор средств на "последний звонок"

В Баку директор школы уволен за сбор средств на мероприятие по случаю последнего звонка.
Как сообщает
Согласно информации, в связи с распространившейся аудиозаписью директора средней школы №207 города Баку было проведено расследование. По итогам проверок за допущенные в своей деятельности нарушения соответствующим приказом Государственного агентства по дошкольному и общему образованию директор образовательного учреждения был освобожден от должности.
В ведомстве отметили, что обеспечение здоровой рабочей среды в образовательных учреждениях, повышение доверия граждан к образовательным учреждениям, повышение эффективности и прозрачности в деятельности образовательных учреждений являются основными приоритетами.
"Такого рода негативные случаи в образовательных учреждениях недопустимы", - заявили в Госагентстве.