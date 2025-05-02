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Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС

Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС Укрепление двусторонних отношений Ирана и Азербайджана могут повысить согласованность действий двух стран в рамках Организации экономического сотрудничества.
Внешняя политика
2 мая 2025 г. 11:11
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС

Укрепление двусторонних отношений Ирана и Азербайджана могут повысить согласованность действий двух стран в рамках Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

"Улучшение отношений между Ираном и Азербайджаном может послужить катализатором для активизации региональных проектов в рамках ОЭС, особенно в таких областях, как содействие торговле и энергетическое сотрудничество", - сказал он.

По мнению политолога, Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы, которые уменьшают фрагментацию в ОЭС.

"Кроме того, укрепление доверия между ключевыми членами ОЭС повышает авторитет организации как платформы для мирной экономической интеграции в неоднородном регионе", - сказал он.

Подводя итог, Реза отметил, политические процессы между странами демонстрируют стремление к конструктивному диалогу и поиску взаимовыгодных решений.

"В регионе, который часто формируется под влиянием соперничества и внешней конкуренции, устойчивое взаимодействие и экономическое сотрудничество предлагают наиболее эффективный путь к формированию прочной безопасности региона и процветанию", - подытожил он.

Отметим, что 3-4 июля 2025 года в Азербайджане ожидается проведение 17-го Саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

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Версия на английском языке Political scientist: Iran, Azerbaijan can jointly promote initiatives within ECO

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