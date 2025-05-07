Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ

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Словения укрепляет свою позицию в качестве моста между Европейским союзом и Южным Кавказом, продвигая экономическую дипломатию, цифровые инновации и устойчивое развитие. Одним из приоритетов для Любляны становится углубление торгово-инвестиционного партнерства с Азербайджаном - от энергетики и логистики до фармацевтики и высоких технологий.

В интервью Report генеральный секретарь Министерства экономики, туризма и спорта Словении Митя Благанье рассказал о стратегии привлечения иностранных инвестиций, перспективах участия в Среднем коридоре, интересе к совместным предприятиям с азербайджанскими компаниями и возможностях для цифрового и инфраструктурного сотрудничества.

Представляем интервью читателям:

- Какие приоритетные меры предпринимает Министерство экономики Словении для привлечения инвестиций, в том числе из Азербайджана и стран Южного Кавказа?

- Министерство экономики, туризма и спорта Словении реализует комплексную стратегию по привлечению иностранных инвестиций, делая акцент на расширение экономических связей со странами Южного Кавказа, особенно с Азербайджаном.

Среди ключевых шагов - организация двусторонних бизнес-форумов и рабочих групп. Один из ярких примеров - азербайджано-словенский бизнес-форум, прошедший в Баку при поддержке SPIRIT Slovenia и агентства AZPROMO. В нем приняли участие около 40 компаний из обеих стран, представляющих сферы ИКТ, текстиля, строительства, туризма и машиностроения.

Форум завершился подписанием соглашения между азербайджанской Bestcomp Group и словенской Kontron. Также прошли встречи формата B2B и B2G, нацеленные на развитие прямых деловых и институциональных связей.

Мы уделяем особое внимание отраслям, в которых Словения обладает высоким потенциалом - цифровизации, “умным” производственным технологиям, возобновляемой энергетике, спортивной инфраструктуре и биотехнологиям. Словенские компании, такие как C-Astral, Kontron и Medex, уже изучают возможности для сотрудничества в Азербайджане.

Интерес представляет и спортивный сектор - как с точки зрения инвестиций в инфраструктуру, так и поддержки молодых талантов.

В энергетической сфере был подписан меморандум о взаимопонимании, который открывает путь к расширению сотрудничества - от поставок азербайджанского природного газа до совместной работы в области инноваций и устойчивой энергетики. Это, в свою очередь, усиливает энергетическую безопасность региона и Европы в целом.

Отдельное внимание мы уделяем логистике и участию в Среднем коридоре (Транскаспийском международном транспортном маршруте, ТМТМ). Перспективным представляется взаимодействие между портами Азербайджана и Словении в рамках этого евразийского маршрута.

Кроме того, мы рассматриваем экономическое сотрудничество как инструмент укрепления региональной стабильности. Создание прочных деловых связей между компаниями двух стран способствует инвестиционному росту, технологическому обмену и развитию инноваций.

В целом, наша политика направлена на то, чтобы использовать сильные стороны Словении в высокотехнологичных и устойчивых отраслях для углубления взаимовыгодного партнерства с Азербайджаном и другими странами Южного Кавказа.

- Какие механизмы и программы поддержки предлагает Словения иностранным компаниям, желающим открыть офисы или логистические центры на своей территории?

- Словения предлагает устойчивую и эффективную систему поддержки для иностранных компаний, рассматривающих возможность открытия офисов, производственных объектов или логистических центров в стране.

Координацию работы с инвесторами осуществляет агентство SPIRIT Slovenia, которое выступает в роли единого окна. Оно оказывает стратегическое и практическое сопровождение на всех этапах - от выбора площадки и установления контактов с местными партнерами до консультаций по юридическим и налоговым вопросам.

Для инвесторов доступен ряд инструментов, среди которых финансовые стимулы, инфраструктурные преимущества, свободная экономическая зона, упрощенный процесс регистрации, поддержка МСП и стартапов.

В частности, государство предоставляет субсидии и гранты на инвестиции от 500 тыс. евро в промышленность, сектор стратегических услуг и Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также действуют налоговые льготы, включая снижение корпоративного налога при вложениях в стартапы и при трудоустройстве социально уязвимых групп.

Словения имеет стратегическое положение на перекрестке торговых маршрутов между Центральной Европой и Балканами. Особое значение имеет порт Копер - крупнейший североадриатический порт, обеспечивающий кратчайший путь грузов из Азии в Европу. До 2030 года планируется инвестировать 17 млрд евро в развитие транспортной инфраструктуры - железных дорог, автомагистралей и логистических узлов.

Порт Копер также является единственной свободной экономической зоной в стране, предлагающей освобождение от таможенных пошлин и упрощенные процедуры внешней торговли.

Регистрация бизнеса в Словении максимально приближена к стандартам ЕС и частично возможна онлайн. Также доступны различные организационно-правовые формы - от индивидуального предпринимательства до ООО (с минимальным уставным капиталом в 7 500 евро). Иностранные компании могут нанимать местных сотрудников или привлекать зарубежных специалистов в соответствии с трудовым и миграционным законодательством.

Кроме того, SPIRIT Slovenia активно работает с малыми и средними предприятиями, в том числе с иностранными стартапами. Предоставляются обучающие программы, ресурсы для повышения конкурентоспособности, а также содействие в участии в международных выставках и B2B-платформах.

Таким образом, мы стремимся создать максимально благоприятные условия для устойчивого и долгосрочного присутствия иностранных компаний на словенском рынке.

- Как вы оцениваете роль Словении в развитии транзитных и торговых маршрутов между Европой и Азией с участием Азербайджана?

- На фоне геополитических изменений - в частности, конфликта в Украине и нестабильности на Ближнем Востоке - объемы грузов, поступающих в Европу из Азии через Средний коридор, демонстрируют рост. Тем не менее, на сегодняшний день его доля остается ограниченной. Из более чем 10 млн контейнеров, ежегодно отправляемых из Азии в Европу, около 96% перевозятся морским путем, еще около 4% - через Транссибирскую магистраль.

Средний коридор обладает стратегическим потенциалом как более быстрый и экономически эффективный маршрут. Словения, со своей стороны, открыта к поддержке таких инициатив, если они подкреплены экономическим обоснованием и логистической реализацией. Мы рассматриваем возможности участия в международных транспортных проектах, способствующих углублению евразийской торговли.

- Как вы оцениваете перспективу участия Словении в развитии Среднего коридора как элемента общеевропейской логистической стратегии, и какую роль здесь может сыграть Азербайджан?

- В условиях кардинальных изменений в глобальных логистических маршрутах [из-за войны в Украине] интерес к Среднему коридору значительно возрос. Азербайджан играет в этом процессе ключевую роль - как транзитная страна с развивающейся инфраструктурой и важными портовыми и железнодорожными узлами.

Порт Копер, главный глубоководный порт Словении на Адриатике, потенциально заинтересован в участии в Среднем коридоре. На данном этапе мы сосредоточены на сборе и анализе информации, необходимой для оценки логистической и коммерческой целесообразности.

Пока объемы грузов, следующих через Копер в Азербайджан или из него, остаются скромными. Однако сценарий становится более перспективным в случае организации регулярного морского сообщения между грузинскими портами и Копером - напрямую либо через территорию Турции. Это может открыть путь для поставок товаров из Китая и Центральной Азии в Центральную Европу через Словению, а также в обратном направлении.

Следует отметить, что объемы автоперевозок между нашими странами пока также остаются умеренными, однако мы видим потенциал для роста в контексте укрепления мультимодальных связей.

- Каковы текущие объемы поставок азербайджанского природного газа в Словению, и рассматривается ли их увеличение в будущем?

- Подробности соглашения между азербайджанской компанией SOCAR и словенским оператором Geoplin являются конфиденциальными, поэтому конкретные параметры не подлежат разглашению. Однако обе стороны настроены на продолжение сотрудничества, и мы приветствуем дальнейшее развитие энергетического диалога.

В 2023 году объем потребления природного газа в Словении составил около 0,8 млрд кубометров. Словения стремится повысить свою энергетическую безопасность путем диверсификации источников поставок, и Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и потенциально стратегический партнер в этом направлении.

- Рассматривается ли возможность создания совместных энергетических проектов между Словенией и Азербайджаном, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), малой гидроэнергетики и устойчивого управления ресурсами?

- Да, такой интерес существует и уже получил практическое развитие. 4 апреля 2025 года в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в энергетической сфере между министерствами энергетики наших стран. Документ создает прочную основу для расширения партнерства в таких ключевых направлениях, как природный газ, возобновляемые источники энергии, цифровизация энергетических систем и развитие водородных технологий.

- Планируется ли расширение прямого авиасообщения между Словенией и Азербайджаном для содействия развитию туризма и деловых контактов?

- Министерство инфраструктуры и Министерство экономики, туризма и спорта Словении прилагают усилия для улучшения воздушной доступности страны, чтобы стимулировать открытие новых прямых регулярных авиарейсов в Словению и из нее. С апреля 2023 года реализуется конкурсная программа "Улучшение воздушной связанности Словении", предусматривающая государственную поддержку авиакомпаний, запускающих новые маршруты между словенскими международными аэропортами и пунктами назначения в странах Европейского общего авиационного пространства (ECAA).

Программа направлена на содействие интернационализации и привлечению прямых иностранных инвестиций. В рамках программы установлены приоритетные рынки, на которые распространяется возможность софинансирования. На сегодняшний день в рамках семи конкурсных этапов были отобраны пять авиакомпаний-бенефициаров, по итогам восьмого этапа ожидается объявление итогов.

При этом мы активно ищем долгосрочные решения для устойчивого развития авиационного сектора, поскольку программа имеет ограниченный срок действия. Словения открыта к разным формам сотрудничества с авиаперевозчиками, которые могут способствовать постоянному и надежному улучшению транспортной доступности страны, и заинтересованы в обсуждении возможных форм взаимодействия.

- С учетом победы Словении в тендере ЕС на создание суперкомпьютера и фабрики искусственного интеллекта, видите ли вы потенциал для цифрового сотрудничества с Азербайджаном в сфере ИИ, больших данных и промышленной цифровизации?

- Да, определенный потенциал для такого сотрудничества существует. Победа Словении в тендере ЕС на размещение одного из центров передовых цифровых технологий подчеркивает нашу амбициозность в сфере ИИ, суперкомпьютеров и больших данных.

Однако, учитывая нормативные рамки Европейского союза, которые регулируют работу Словенской фабрики искусственного интеллекта, сотрудничество возможно только при соблюдении соответствующих требований. Мы готовы рассматривать конкретные инициативы со стороны азербайджанских партнеров - при наличии четко сформулированных предложений возможные форматы взаимодействия будут проанализированы.

- Рассматривает ли Словения возможность технологического партнерства с Азербайджаном в сферах автоматизации, телекоммуникаций и умных решений для логистики и инфраструктуры?

- Интерес к технологическому партнерству между Словенией и Азербайджаном демонстрирует устойчивую положительную динамику. Особенно перспективными направлениями считаются автоматизация, телекоммуникации, а также «умные» логистические и инфраструктурные решения. Последние контакты между странами подтверждают взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в этих секторах.

В апреле 2025 года в Баку прошел азербайджано-словенский бизнес-форум, в ходе которого компании из обеих стран обсудили возможности совместных инициатив в сферах ИКТ, автоматизации и интеллектуальной логистики. В рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между Kontron и Bestcomp, заложивший основу для конкретных технологических проектов.

Отдельное внимание на форуме было уделено таким темам, как беспилотные морские суда, автоматизация морских перевозок и производство металлических конструкций. Это подтверждает растущий интерес сторон к применению интеллектуальных решений в инфраструктуре и логистике. Также была создана совместная рабочая группа по экономическому сотрудничеству, которая координирует дальнейшие шаги в указанных направлениях.

Словения активно продвигает цифровую трансформацию, в том числе внедрение ИИ, интернета вещей и блокчейн-технологий. Развитая телекоммуникационная инфраструктура, в том числе сети 5G, делает страну привлекательным партнером для реализации совместных технологических проектов. Все это создает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества в высокотехнологичных секторах.

В целом, словенская делегация в Баку в апреле 2025 года сосредоточилась на укреплении экономического сотрудничества между двумя странами, увеличении товарооборота и поощрении иностранных инвестиций, с акцентом на такие отрасли как фармацевтическая и химическая промышленность, возобновляемые источники энергии (малые гидроэлектростанции, фотовольтаика), информационно-коммуникационные технологии, электрическая промышленность, строительство, туризм и спорт.

- Заинтересованы ли словенские компании в участии в инфраструктурных и строительных проектах на территории Азербайджана?

- Да, интерес словенских компаний к участию в инфраструктурных и строительных проектах в Азербайджане значителен, особенно с учетом масштабных программ восстановления и развития в регионах Карабаха и Восточного Зангезура.

Во время азербайджано-словенского бизнес-форума в Баку заместитель премьер-министра Словении и министр иностранных и европейских дел Таня Файон подчеркнула высокую значимость сотрудничества в секторах строительства, инфраструктуры и малой гидроэнергетики. Она отметила, что словенские компании уже выразили готовность участвовать в таких проектах, в том числе с целью внести вклад в восстановление освобожденных территорий.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, пригласил словенские компании принять участие в восстановительных работах и подчеркнул благоприятные условия, создаваемые для иностранных инвесторов в рамках регионального развития.

Дополнительно, созданная азербайджано-словенская рабочая группа по экономическому сотрудничеству служит инструментом выявления и поддержки конкретных бизнес-возможностей, включая строительство и модернизацию инфраструктуры.

Эти инициативы отражают общую стратегическую направленность обеих стран на расширение экономического взаимодействия и укрепление партнерства в сфере устойчивого развития.

- Рассматривает ли Словения возможности для совместной модернизации и автоматизации производственных мощностей, включая промышленный и морской сектора?

– Да, такие возможности находятся в центре внимания. В состав словенской бизнес-делегации, посетившей Баку в апреле 2025 года, вошли компании, специализирующиеся на внедрении современных технологических решений в промышленности и морском секторе.

Фокус делегации на этих отраслях отражает стратегический подход к развитию международного сотрудничества в областях, где модернизация, цифровизация и повышение операционной эффективности являются ключевыми факторами конкурентоспособности и устойчивого роста. Стороны выразили готовность развивать партнерства, нацеленные на автоматизацию производств, внедрение интеллектуальных систем и повышение энергетической и логистической эффективности.

- Какие технологические решения, применяемые в словенском сельском хозяйстве и пищевой промышленности, могли бы быть адаптированы для азербайджанского рынка?

- В словенском агропромышленном комплексе активно внедряются цифровые и автоматизированные решения, направленные на повышение эффективности, качества и прослеживаемости продукции. Это, в частности, включает автоматизацию производственных процессов в пищевой промышленности, применение систем искусственного интеллекта для оптимизации цепочек поставок, цифровой мониторинг и управление ресурсами, улучшенные системы маркировки и контроля за качеством продуктов.

Такие технологии способствуют ускоренному переходу к биоэкономике и циркулярным моделям производства. По мнению Министерства сельского, лесного хозяйства и продовольствия Словении, их адаптация может принести значительную пользу и повысить конкурентоспособность в агропищевом секторе других стран, включая Азербайджан.

- Насколько перспективным вы считаете сотрудничество в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и устойчивого агробизнеса?

- Перспективы такого сотрудничества высоко оцениваются. Оно может быть основано на обмене опытом и знаниями между профильными органами обеих стран, особенно в части разработки и внедрения аграрных политик, способствующих устойчивому развитию.

Словения придает большое значение экологически безопасным методам ведения сельского хозяйства, охране природных ресурсов и биоразнообразия. Эти принципы находят все большее применение в международной практике, и Словения готова делиться своими наработками с азербайджанскими партнерами.

В более широком контексте развитие устойчивого агробизнеса рассматривается как часть укрепления экономического сотрудничества между двумя странами, включая инвестиции, обмен технологиями и реализацию совместных проектов в агропромышленном секторе.

- Какие результаты принесло участие словенских компаний в азербайджано-словенском бизнес-форуме, помимо соглашения между Kontron и BestComp? Были ли достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в других сферах?

- Да, азербайджано-словенский бизнес-форум дал импульс нескольким направлениям сотрудничества, помимо подписанного соглашения.

Среди ключевых итогов - предварительные договоренности между компаниями двух стран в таких секторах, как строительство, инфраструктура, энергетика и фармацевтика. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что форум стал площадкой для установления новых деловых контактов и обсуждения перспективных проектов, включая участие словенских компаний в восстановлении освобожденных территорий, в частности Карабаха и Восточного Зангезура.

В рамках форума был также подписан Меморандум о взаимопонимании, нацеленный на укрепление экономического сотрудничества, развитие торговли и инвестиционного взаимодействия. Обсуждались возможности по совместному производству в фармацевтическом секторе, что говорит о взаимной заинтересованности в расширении партнерства в сфере здравоохранения и смежных отраслях.

Сегодня в Словении действуют 12 компаний с азербайджанским капиталом, а по данным платформы Sloexport, около 60 словенских компаний экспортируют продукцию в Азербайджан. Благодаря своему географическому положению на стыке Европы и Азии, Азербайджан представляет собой растущий интерес для словенского бизнеса как региональный центр логистики и инвестиций.

- Существуют ли планы по созданию совместных предприятий с азербайджанскими партнерами для выхода на рынки третьих стран? В каких отраслях это направление видится наиболее перспективным?

- Да, создание совместных предприятий рассматривается как важный вектор будущего сотрудничества между нашими странами. Такое партнерство способно не только усилить двусторонние связи, но и открыть доступ к рынкам третьих стран, используя взаимодополняющие преимущества сторон.

На бизнес-форуме в Баку заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон подчеркнула, что Словения видит в совместных предприятиях ключевой инструмент для выхода на новые рынки. Эта позиция получила поддержку со стороны азербайджанского министра иностранных дел, который отметил стратегические возможности, открывающиеся перед компаниями обеих стран.

Наиболее перспективными отраслями для таких инициатив названы информационно-коммуникационные технологии (включая телекоммуникации и цифровые решения), возобновляемая энергетика (солнечная, ветровая и малая гидроэнергетика), фармацевтическая промышленность и здравоохранение, строительство и инфраструктура (в том числе восстановление и развитие регионов).

Показательным примером может служить сотрудничество между Kontron и BestComp Group, ориентированное на развитие телекоммуникационных решений. Подобные партнерства могут быть масштабированы и адаптированы для работы в других странах региона.

Обе страны инвестируют в проекты в области возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику, которые могут быть расширены на другие рынки через совместные инициативы. Развитая фармацевтическая промышленность Словении и развивающийся сектор здравоохранения Азербайджана создают возможности для совместного производства и дистрибуции продукции в соседние регионы.

Совместные усилия в проектах реконструкции, особенно в таких районах, как Карабах и Восточный Зангезур, могут послужить моделью для реализации совместных проектов в других странах, нуждающихся в развитии инфраструктуры.

Кроме того, совместная рабочая группа по экономическому сотрудничеству, созданная между Азербайджаном и Словенией, служит платформой для выявления и развития таких проектов. Ее задача - координация стратегических интересов, обмен экспертизой и формирование устойчивых механизмов взаимодействия.

В целом, создание совместных предприятий открывает перед Словенией и Азербайджаном новые горизонты для расширения экономического присутствия за пределами двустороннего формата, укрепляя позиции на региональных и глобальных рынках.

- Какой формат работы предусмотрен для азербайджано-словенской совместной рабочей группы? Какие направления определены в качестве приоритетных, и существует ли уже предварительный перечень бизнес- или инвестиционных инициатив?

- В рамках визита словенской делегации в Баку состоялось первое заседание Совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией. Группа была создана на основе подписанного меморандума и станет устойчивой институциональной платформой для координации двустороннего взаимодействия в экономической сфере.

Формат ее работы предусматривает регулярные заседания, в рамках которых стороны будут выявлять приоритетные направления сотрудничества, обмениваться информацией, а также разрабатывать рекомендации по устранению административных барьеров, мешающих выходу компаний на рынки друг друга.

Среди приоритетных отраслей обозначены фармацевтическая и химическая промышленность, возобновляемые источники энергии, информационно-коммуникационные технологии, электротехническая промышленность, строительство, туризм и спортивная индустрия.

- Какую роль отводит Словения Азербайджану в международной энергетической повестке, особенно в рамках IRENA, с учётом председательства Словении в 2025 году? Какие инициативы могут быть реализованы совместно?

- С января 2025 года Словения выполняет функции председателя Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), сроком на один год. Это председательство, хотя и не наделяет Словению формальными полномочиями по управлению программной деятельностью организации, подчеркивает ее активную позицию в международной климатической и энергетической повестке.

Словения видит в Азербайджане важного партнера в продвижении инициатив в области "зеленой" трансформации, особенно в контексте глобального перехода к чистой энергии. Учитывая нарастающую роль Азербайджана в региональных энергетических инициативах и его стремление к развитию возобновляемой энергетики, есть потенциал для расширения сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.