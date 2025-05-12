Украина ратифицировала соглашение с США

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США по редкоземельным металлам.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США по редкоземельным металлам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ был одобрен Верховной Радой на заседании 8 мая. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления с равным участием. Документ заключили первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Соглашение стало результатом длительных переговоров и даже вызвало споры, однако, как отметили в украинском правительстве, Киеву удалось отстоять выгодные условия.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевые принципы документа:

Фонд будет создан на паритетных условиях - по 50% участия с обеих сторон и с равными правами голоса.

Украина оставляет за собой полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств - речь идет исключительно об инвестициях, а не кредитах.

Фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки по принципу "бери или плати".

Документ также не создает препятствий для будущего вступления Украины в Евросоюз.