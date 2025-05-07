Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях

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Наиболее перспективными отраслями для создания совместных предприятий между Словенией и Азербайджаном являются информационно-коммуникационные технологии (включая телекоммуникации и цифровые решения), возобновляемая энергетика (солнечная, ветровая и малая гидроэнергетика), фармацевтическая промышленность и здравоохранение, строительство и инфраструктура (в том числе восстановление и развитие регионов).

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Министерства экономики, туризма и спорта Словении Митя Благанье.

"Создание совместных предприятий рассматривается как важный вектор будущего сотрудничества между нашими странами. Такое партнерство способно не только усилить двусторонние связи, но и открыть доступ к рынкам третьих стран, используя взаимодополняющие преимущества сторон", - сказал М.Благанье.

Генсек напомнил, что на совместном бизнес-форуме в апреле в Баку заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон подчеркнула, что Словения видит в совместных предприятиях ключевой инструмент для выхода на новые рынки: “Эта позиция получила поддержку со стороны азербайджанского министра иностранных дел, который отметил стратегические возможности, открывающиеся перед компаниями обеих стран.

Показательным примером может служить сотрудничество между Kontron и BestComp Group, ориентированное на развитие телекоммуникационных решений. Подобные партнерства могут быть масштабированы и адаптированы для работы в других странах регион”.

Кроме того, по его словам, обе страны инвестируют в проекты в области возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику, которые могут быть расширены на другие рынки через совместные инициативы.

“Развитая фармацевтическая промышленность Словении и развивающийся сектор здравоохранения Азербайджана создают возможности для совместного производства и дистрибуции продукции в соседние регионы", - подчеркнул М.Благанье.

По его словам, совместные усилия в проектах реконструкции, особенно в таких районах, как Карабах и Восточный Зангезур, могут послужить моделью для реализации совместных проектов в других странах, нуждающихся в развитии инфраструктуры.

"Кроме того, совместная рабочая группа по экономическому сотрудничеству, созданная между Азербайджаном и Словенией, служит платформой для выявления и развития таких проектов. Ее задача - координация стратегических интересов, обмен экспертизой и формирование устойчивых механизмов взаимодействия. В целом, создание совместных предприятий открывает перед Словенией и Азербайджаном новые горизонты для расширения экономического присутствия за пределами двустороннего формата, укрепляя позиции на региональных и глобальных рынках", - заявил генсек.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.