Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном

Пакистан и Индия являются странами с прагматичным подходом во внешней политике, что позволит избежать ядерного конфликта между Исламабадом и Нью-Дели.

Пакистан и Индия являются странами с прагматичным подходом во внешней политике, что позволяет надеяться на избежание ядерного конфликта между Исламабадом и Нью-Дели.

Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

При этом политолог считает, что индийские СМИ стремятся активно влиять на общественные настроения, продвигая идею эскалации конфликта.

"Одним из тревожных факторов, способствующих росту напряженности, является давление общественности, особенно в Индии, где СМИ сильно влияют на общественные настроения, подталкивая правительство к принятию "карательных" мер против Пакистана за предполагаемую причастность страны к недавним террористическим атакам", - сказал Реза.

Он добавил, что подобная эмоционально заряженная обстановка опасна и требует крайней осторожности, поскольку "любой неверный шаг в отношениях между двумя ядерными государствами может привести к разрушительным последствиям не только в Азии, но и во всем мире".

Однако, по мнению политолога, обе стороны достаточно прагматичны, чтобы не идти по пути ядерной эскалации.

"Тем не менее, в ситуации с государствами, обладающими ядерным оружием, никогда нельзя полностью исключать возможность его применения", - сказал он, подчеркнув, что "действия и заявления Индии только подливают масла в огонь".

Одним из особенно тревожных факторов, по мнению Б.Резы, являются неоднократные угрозы Индии в одностороннем порядке приостановить действие Договора о водах Инда, что заблокирует поступление воды в Пакистан.

"Это представляет экзистенциальную опасность для Пакистана и потенциально может послужить спусковым крючком для крайних ответных мер", - сказал он.

Говоря об усилиях международного сообщества, такие как призывы к сдержанности, политолог сказал, что они недостаточны.

"Хотя эти призывы заслуживают похвалы, они остаются недостаточными. Срочно требуется постоянное и твердое международное давление, чтобы стороны действовали сдержанно и не поддавались внутриполитическому или общественному давлению, которое может привести к военному столкновению", - заявил он.

Подводя итог, Б.Реза отметил, что правительство Индии сформировало общественное мнение, настроенное на войну. И результатом могут быть какие-то символические действия, чтобы успокоить общественные настроения и сохранить политическую поддержку.