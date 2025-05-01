Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность

Улучшение отношений между Баку и Тегераном открывает большие перспективы для укрепления региональной безопасности как в регионе Южного Кавказа, так и за его пределами.

Улучшение отношений между Баку и Тегераном открывает большие перспективы для укрепления региональной безопасности как в регионе Южного Кавказа, так и за его пределами.

Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

По его словам, это может способствовать снижению напряженности между региональными игроками.

Политолог отметил, что подтверждение Тегераном территориальной целостности Азербайджана и готовность Баку к дипломатическому взаимодействию с Ираном свидетельствуют о движении навстречу друг другу и укреплению безопасности на основе сотрудничества.

"Такая двусторонняя позиция потенциально может привести к усилению координации в области пограничного контроля, борьбы с терроризмом и пресечения транснациональных угроз, таких как контрабанда оружия и проникновение экстремистов", - подчеркнул Реза.

По мнению эксперта, дальнейшее улучшение ирано-азербайджанских отношений может стать стабилизирующей силой на Южном Кавказе, способствуя созданию атмосферы, благоприятствующей сотрудничеству между всеми соседними странами, включая Турцию, Армению и Россию.

"Такая разрядка может способствовать разрешению давних споров, поддержать постконфликтное восстановление и содействовать всестороннему диалогу по инфраструктурным проектам, таким как Зангезурский коридор", - подытожил он.