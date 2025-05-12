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Наставник "Монако" Хюттер может возглавить "Байер"

Наставник "Монако" Хюттер может возглавить "Байер" Наставник французского клуба "Монако" Ади Хютер может стать заменой Хаби Алонсо в немецком "Байере".
Футбол
12 мая 2025 г. 20:02
Наставник Монако Хюттер может возглавить Байер

Наставник французского клуба "Монако" Ади Хютер может стать заменой Хаби Алонсо в немецком "Байере".

Как передает Report, об этом информирует издание L’Équipe.

По информации источника, руководство леверкузенцев считает, что Хюттер в состоянии поддерживать текущий уровень команды. Австрийский специалист руководит "Монако" с 2023 года.

Команда не выиграла под его руководством ни одного титула, однако заняла второе место в первом сезоне, а сейчас идет на третьем месте, отставая от "Марселя" на 1 очко. Как неоднократно сообщалось ранее, Хаби Алонсо, принесший клубу 3 трофея, уйдет в мадридский "Реал".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransa təmsilçisinin baş məşqçisi "Bayer 04" klubunu çalışdıra bilər

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