Наставник "Монако" Хюттер может возглавить "Байер"

Наставник французского клуба "Монако" Ади Хютер может стать заменой Хаби Алонсо в немецком "Байере".

Наставник французского клуба "Монако" Ади Хютер может стать заменой Хаби Алонсо в немецком "Байере".

Как передает Report, об этом информирует издание L’Équipe.

По информации источника, руководство леверкузенцев считает, что Хюттер в состоянии поддерживать текущий уровень команды. Австрийский специалист руководит "Монако" с 2023 года.

Команда не выиграла под его руководством ни одного титула, однако заняла второе место в первом сезоне, а сейчас идет на третьем месте, отставая от "Марселя" на 1 очко. Как неоднократно сообщалось ранее, Хаби Алонсо, принесший клубу 3 трофея, уйдет в мадридский "Реал".