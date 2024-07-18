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В Италии обсудили перспективы совместных с итальянскими компаниями проектов в Азербайджане

В Италии обсудили перспективы совместных с итальянскими компаниями проектов в Азербайджане В Италии обсудили перспективы совместных с итальянскими компаниями проектов в Азербайджане
Бизнес
18 июля 2024 г. 13:29
В Италии обсудили перспективы совместных с итальянскими компаниями проектов в Азербайджане

В Италии обсудили перспективы совместных с итальянскими компаниями промышленных и транспортных проектов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Обменялись мнениями с итальянским министром по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо о повышении эффективности совместной деятельности в экономической сфере. Также обсудили деятельность итальянских компаний в нашей стране, перспективы проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan explores joint economic activities with Italian companies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İtaliya şirkətləri ilə iqtisadi sahədə birgə fəaliyyəti müzakirə edib

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