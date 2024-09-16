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В Шуше проходит I заседание Ассоциации НИИ и центров археологии тюркского мира

В Шуше проходит I заседание Ассоциации НИИ и центров археологии тюркского мира В городе Шуша при совместной организации Тюркской академии и Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана проходит I заседание Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (Association o
Внешняя политика
16 сентября 2024 г. 16:47
В Шуше проходит I заседание Ассоциации НИИ и центров археологии тюркского мира

В городе Шуша при совместной организации Тюркской академии и Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана проходит I заседание Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (Association of Research Institutes and Centers of Archaeology of the Turkic World - ARICA).

Как сообщает Report из города Шуша, в мероприятии принимают участие представители известных научно-исследовательских центров Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Венгрии, Узбекистана и Татарстана (Российская Федерация).

В ходе мероприятия был обсужден ряд ключевых направлений, способствующих укреплению сотрудничества между тюркскими народами в археологических исследованиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada I beynəlxalq tədqiqat və arxeologiya toplantısı keçirilir

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