В Шуше проходит I заседание Ассоциации НИИ и центров археологии тюркского мира

В городе Шуша при совместной организации Тюркской академии и Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана проходит I заседание Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (Association of Research Institutes and Centers of Archaeology of the Turkic World - ARICA).

Как сообщает Report из города Шуша, в мероприятии принимают участие представители известных научно-исследовательских центров Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Венгрии, Узбекистана и Татарстана (Российская Федерация).

В ходе мероприятия был обсужден ряд ключевых направлений, способствующих укреплению сотрудничества между тюркскими народами в археологических исследованиях.