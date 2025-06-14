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Помощник президента: Новый статус-кво на Южном Кавказе основан на международном праве

Помощник президента: Новый статус-кво на Южном Кавказе основан на международном праве Помощник президента: Новый статус-кво на Южном Кавказе основан на международном праве
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 14:58
Помощник президента: Новый статус-кво на Южном Кавказе основан на международном праве

Новый статус-кво, сформировавшийся на Южном Кавказе, основан на легитимности и международном праве, в отличие от предыдущего положения дел, которое базировалось на факте оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума GLOBSEC 2025.

Гаджиев подчеркнул, что в настоящее время в регионе Южного Кавказа установились мир и стабильность, Азербайджан проделал для этого огромную работу. "Конфликт и война уже завершены. Мы работаем над мирной повесткой с Арменией. Важно то, что на Кавказе сформировался новый статус-кво, основанный на легитимности и международном праве. Предыдущий статус-кво, к сожалению, базировался на факте оккупации", - сказал помощник президента.

Он также отметил, что Азербайджан уже наладил связи с более широкой географией через региональные страны и теперь Армения должна продемонстрировать, что проход через ее территорию может быть экономически привлекательным. "Мы все еще ждем этого. Однако положительный аспект заключается в том, что через двусторонние каналы мы работаем с Арменией по различным направлениям. Эти направления включают мирный договор, делимитацию границ и некоторые другие вопросы. Текст мирного договора согласован. Однако у нас все еще остаются нерешенные вопросы, над которыми мы работаем", - сказал Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: New status quo in South Caucasus based on international law
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Qafqazdakı yeni status-kvo beynəlxalq hüquqa əsaslanır

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