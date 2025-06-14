Азербайджан обеспокоен ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана

Азербайджан обеспокоен ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана

Азербайджан обеспокоен ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана на фоне израильских атак.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Министр Байрамов отметил обеспокоенность Азербайджана обострением ситуации в регионе. Он выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью начальника Генерального штаба, ряда официальных лиц и граждан.

Байрамов также отметил, что ситуация вокруг ядерных объектов вызывает беспокойство и подчеркнул важность решения существующих проблем в рамках норм и принципов международного права, путем диалога и дипломатическими методами.

"Принимая во внимание опасность распространения конфликта на широкий регион, вновь была отмечена важность восстановления дипломатических усилий", - говорится в заявлении МИД.