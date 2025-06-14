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Гаджиев: Азербайджан готов к любым сценариям, которые могут применить к соседям под санкциями

Гаджиев: Азербайджан готов к любым сценариям, которые могут применить к соседям под санкциями Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов к любым сценариям, которые могут применить к соседям под санкциями
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 14:48
Гаджиев: Азербайджан готов к любым сценариям, которые могут применить к соседям под санкциями

Азербайджан подготовился к возможным сценариям, которые могут быть применены к соседним странам, находящихся под санкциями.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума GLOBSEC 2025.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан находится в эпицентре сложной геополитической обстановки: с одной стороны продолжается российско-украинский конфликт, с другой – нарастает военное противостояние между Израилем и Ираном.

"Мы предвидели развитие подобной ситуации и в определенном смысле подготовились как к новым геополитическим потрясениям, которые могут прийти с Ближнего Востока, так и к возможным сценариям, которые могут произойти с нашими соседями, находящимися под санкциями", – отметил Гаджиев.

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Версия на английском языке Hajiyev: Azerbaijan prepared for any scenarios that may affect sanctioned neighbors
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan özünü sanksiyalar altında olan qonşularına qarşı mümkün ssenarilərə hazırlayıb

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