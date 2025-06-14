Хикмет Гаджиев: Отношения Азербайджана и США могут быть доведены до уровня стратегического партнерства

Хикмет Гаджиев: Отношения Азербайджана и США могут быть доведены до уровня стратегического партнерства

Отношения Азербайджана и США могут быть доведены до уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума GLOBSEC 2025.

Он отметил, что с нынешней администрацией США наблюдается взаимное стремление к развитию отношений. "С нынешней администрацией США мы видим большую возможность вывести двусторонние отношения на совершенно новый уровень и считаем, что эти связи могут достичь даже точки стратегического партнерства. К сожалению, наше взаимодействие с администрацией [экс-президента США Джо] Байдена не сложилось, и мы не увидели от них какой-либо демонстрации стратегической региональной позиции. Однако с нынешней администрацией мы видим взаимное стремление к сотрудничеству", - сказал Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что во время первого президентства Дональда Трампа его участие обеспечило успех Трансадриатического газопровода (TAP).

"Его участие, политический акцент превратили этот проект в реальность, и мы очень благодарны ему за это. TAP в настоящее время вносит эффективный вклад в энергетическую безопасность Европы. Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан экспортирует свой природный газ в 12 стран, 10 из которых являются европейскими государствами. Мы с нетерпением ждем дальнейшего расширения географии наших отношений", - добавил он.